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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировал на Камчатке региональный филиал геофизической службы РАН.Природный катаклизм произошел на расстоянии 188 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.

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