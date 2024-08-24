На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировал на Камчатке региональный филиал геофизической службы РАН.Природный катаклизм произошел на расстоянии 188 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии