Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар считает, что Евросоюз понесет убытки в размере 70 млрд евро после того, как нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении транзита российского газа.
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