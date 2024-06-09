Morgan Stanley предупреждает, что выборы в США угрожают популярным сделкам

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что растущая неопределенность вокруг выборов в США может поставить под угрозу некоторые из самых популярных сделок этого года, поскольку инвесторы спешат снизить свои риски, пишет агентство Bloomberg.
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