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Прокуратура запросила 12 лет тюрьмы для нейрохирурга по делу о смерти Марадоны: «Он делал все возможное, чтобы усугубить ситуацию». Остальным обвиняемым грозит от 4 до 10 лет

Прокуратура попросила приговорить к тюремному заключению обвиняемых по делу  Диего Марадоны . Бывший футболист и тренер сборной Аргентины скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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