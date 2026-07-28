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Наследственные гены определяют не только риск развития рака, но и эволюцию опухоли

Наследственные гены определяют не только риск развития рака, но и эволюцию опухоли

Ученые знают, что даже при одинаковом воздействии канцерогенов рак развивается не у всех людей. Международная группа исследователей решила исключить влияние окружающей среды и оценить роль только наследственной генетики на риски развития рака.

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