Наследственные гены определяют не только риск развития рака, но и эволюцию опухоли

Ученые знают, что даже при одинаковом воздействии канцерогенов рак развивается не у всех людей. Международная группа исследователей решила исключить влияние окружающей среды и оценить роль только наследственной генетики на риски развития рака.
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