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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» в первом матче после заключения АПЛ о финансовых нарушениях

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» в первом матче после заключения АПЛ о финансовых нарушениях

В воскресенье, 11 октября, «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 6-го тура АПЛ.В воскресенье, 11 октября, «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 6-го тура АПЛ.

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