Без громких заявлений и драм: как Анна Матисон снимает кино и воспитывает троих детей в браке с Сергеем Безруковым

В театральном и киносообществе к имени Анны Матисон относятся по-разному. Для одних она — автор сложных оперных постановок в Мариинке и документальных фильмов о классической музыке, для других — женщина, чей союз с Сергеем Безруковым разрушил один из самых обсуждаемых браков в российском шоу-бизнесе.
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