Пермяк пошел за красивой улыбкой к стоматологу, а очнулся в больнице с кровотечением

После выздоровления мужчина подал иск в суд, требуя возмещения ущерба от своего обидчика.Житель Перми, пришедший на осмотр в платную стоматологическую клинику, был вынужден долго восстанавливаться в больнице после того, как попал в реанимацию с кровотечением.
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