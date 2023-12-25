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Царьград

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Пермяк пошел за красивой улыбкой к стоматологу, а очнулся в больнице с кровотечением

Пермяк пошел за красивой улыбкой к стоматологу, а очнулся в больнице с кровотечением

После выздоровления мужчина подал иск в суд, требуя возмещения ущерба от своего обидчика.Житель Перми, пришедший на осмотр в платную стоматологическую клинику, был вынужден долго восстанавливаться в больнице после того, как попал в реанимацию с кровотечением.

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