En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС на реке Витим в Бурятии

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и правительство Республики Бурятия в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла, сообщает пресс-служба компании.