Владимирские депутаты расширили меры поддержки для героинь и участников СВО

На заседании Законодательного Собрания Владимирской области, которое состоялось 30 июля, парламентарии рассмотрели ряд инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции, многодетных семей и детей-сирот.
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