Самолёт застрял в аэропорту Португалии из-за побега 132 хомяков из багажа

В аэропорту Португалии застрял самолет из-за побега 132 хомяков из багажа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena Самолет авиакомпании TAP Portugal не может покинуть аэропорт Понта-Делгада на Азорских островах уже шесть дней из-за необычной ситуации с грузом.