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Англия вышла на ЧМ, Италия попала в стыки, Карпин думает о будущем в сборной, Рублев победил Циципаса и другие новости утра
Комментарии
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Лена Мисько
Россия отвозила испанцев. Это правда, но в отборе на молодежный Евро. Со счетом 1:0, но цифры преимущества на отражают. Умяров – профессор. Если смотрели, то понимаете о чем я. Понравился энергией Хлусевич, но в концовке нет конкретики. В этом его большой недостаток, а так – игрок способный. Интересно, что у Галактионова отлично выглядит как раз связка Умяров – Хлусевич. Парни понимают друг друга и показывают уверенное взаимодействие, когда Наиль смещается ближе к флангу. Это обнадёживает. На самом деле, такая игра молодежки сильно мотивирует. Футбол – в заднице, но светлые пятна все равно есть. @spartakoz
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12 час.
кузнецов владимир
Лена Мисько
а у Миллера есть интерес в хоккее?
А то. Омский Авангард его фамилию первой на Кубок Гагарина написал
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10 час.
Лена Мисько
кузнецов владимир
А то. Омский Авангард его фамилию первой на Кубок Гагарина написал
упустила я этот момент ( сейчас прочла: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/2930714.html
На Кубок Гагарина нанесли имена двух топ-менеджеров «Газпрома». Это нормально, в НХЛ тоже так делают
Sports.ru
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1 час.
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