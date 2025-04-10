Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Если на SIM-карту не установлен PIN-код, мошенник, получив к ней физический доступ, может вставить ее в другой телефон и получить доступ к SMS-сообщениям, в том числе к кодам подтверждения от банков и других сервисов.
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