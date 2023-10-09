Экс-игрок ЦСКА Алдонин не исключил увольнения тренера "Спартака" Абаскаля

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что главного тренера столичного "Спартака" Гильермо Абаскаля могут уволить после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейским клубом.
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