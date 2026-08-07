Science Advances: бактерии и археи независимо перешли к жизни

Международная группа ученых во главе с биологами из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне предположила, что порог от неживой материи к жизни могли независимо друг от друга преодолеть сразу две главные ветви жизни — бактерии и археи.
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