Кто носит солнцезащитные очки, когда нет солнца: 6 пунктов «психоанализа» (не)летнего аксессуара

Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже. Поздний осенний вечер. Салон автобуса. Пассажир в солнцезащитных очках и его спутница с аналогичным аксессуаром, но выполняющим роль обруча для волос.
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