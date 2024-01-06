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Кто носит солнцезащитные очки, когда нет солнца: 6 пунктов «психоанализа» (не)летнего аксессуара

Кто носит солнцезащитные очки, когда нет солнца: 6 пунктов «психоанализа» (не)летнего аксессуара

Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже.  Поздний осенний вечер. Салон автобуса. Пассажир в солнцезащитных очках и его спутница с аналогичным аксессуаром, но выполняющим роль обруча для волос.

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