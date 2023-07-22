Юрий Кот Не самое приятное зрелище было сегодня в центре Москвы, в районе Третьяковки.
Несанкционированный марш мигрантов в Москве — провокация ЦИПсО и западных кукловодов
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Наказать в первую очередь тех, кто потворствует и сам принимает участие в завозе нелегалов под видом строителей, а также тех, кто выдаёт им право на пребывание (проживание) в России в обход установленного законодательством порядка!
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1 час.
Evgenija Palette
А ТЕХ, КТО ПОТВОРСТВУЕТ, кто раздает паспорта и гражданство за деньги направо и налево, - в камеру без суда и следствия, ЛЕТ НА 10... ВВИДУ ОСОБО ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ...
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1 час.
Ингерман Ланская
ещё одно наследство от камуноидного режима - чурки, возомнившие людьми (внушение камуноидов) ... при Царе-Батюшке все эти бараны знали своё место - в пустыне, в стаде..
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1 час.
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