Несанкционированный марш мигрантов в Москве — провокация ЦИПсО и западных кукловодов

ЮШ Юрий Шестаков Наказать в первую очередь тех, кто потворствует и сам принимает участие в завозе нелегалов под видом строителей, а также тех, кто выдаёт им право на пребывание (проживание) в России в обход установленного законодательством порядка!

Evgenija Palette А ТЕХ, КТО ПОТВОРСТВУЕТ, кто раздает паспорта и гражданство за деньги направо и налево, - в камеру без суда и следствия, ЛЕТ НА 10... ВВИДУ ОСОБО ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ...