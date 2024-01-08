Starlink запустил первые спутники «прямой связи». Они не требуют специального оборудования

SpaceX запустила мини-спутники Starlink V2 с возможностью прямой связи со смартфонамиКомпания SpaceX Илона Маска успешно запустила первую партию из шести спутников Starlink V2 Mini, оснащенных технологиями, призванными совершить революцию в глобальной связи.
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