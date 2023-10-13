Налоговая заблокировала счета компании Анастасии Волочковой

Счета компании балерины Анастасии Волочковой оказались заблокированы. О соответствующем решении Федеральной налоговой службы России стало известно из данных СПАРК (Системы профессионального анализа рынков и компаний).
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