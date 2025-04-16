Рожин опубликовал видео самого массированного с начала СВО удара по Изюму

По Изюму нанесли самый массированный удар с начала СВО, сообщил военный блогер Борис Рожин.Минимум 10 Гераней и около 10 баллистических ракет, предположительно, "Искандер" ударили по городу Изюм в Харьковской области.
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