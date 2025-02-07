Захарова объяснила незаконность создание спецтрибунала по Украине

Захарова: создание спецтрибунала по Украине нарушает международное право Запад инициативой по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины» подтверждает свой курс на слом международного права, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии