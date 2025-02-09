The Conversation: в Британию вернулись змеи, исчезнувшие 300 тыс. лет назад

Ученые выяснили, что на территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), которые исчезли с британских островов примерно 300 тысяч лет назад в период ледникового периода, пишет портал The Conversation.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии