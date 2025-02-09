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The Conversation: в Британию вернулись змеи, исчезнувшие 300 тыс. лет назад

The Conversation: в Британию вернулись змеи, исчезнувшие 300 тыс. лет назад

Ученые выяснили, что на территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), которые исчезли с британских островов примерно 300 тысяч лет назад в период ледникового периода, пишет портал The Conversation.

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