Песков ответил на статью Financial Times, что Россия готова остановить СВО по нынешней линии фронта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о деталях беседы Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, рекомендовал опираться исключительно на официальные источники информации, отметив рост числа недостоверных публикаций.
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