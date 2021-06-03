Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха

Валерий Михайлов Украинское правительство никак не может решиться утвердить отчет публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" (УЖД) о работе в 2020 году по причине фееричности финансовых показателей государственного монополиста.
Валерий Михайлов Украинское правительство никак не может решиться утвердить отчет публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" (УЖД) о работе в 2020 году по причине фееричности финансовых показателей государственного монополиста.
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