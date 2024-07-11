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Управление Роспотребнадзора оштрафует администрацию Махачкалы на 862 тысячи рублей за нарушение санитарных норм

Управление Роспотребнадзора оштрафует администрацию Махачкалы на 862 тысячи рублей за нарушение санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Дагестану провело проверку соблюдения санитарных норм в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городе Махачкале и выявило ряд нарушений со стороны местной администрации.

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