Управление Роспотребнадзора оштрафует администрацию Махачкалы на 862 тысячи рублей за нарушение санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Дагестану провело проверку соблюдения санитарных норм в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городе Махачкале и выявило ряд нарушений со стороны местной администрации.
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