Бункер продлит агонию, но не спасёт ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую А что, собственно, происходит? Ну да, кто-то где-то воюет, ну так в истории не было ни одного дня, чтобы кто-то где-то не воевал.