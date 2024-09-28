Бункер продлит агонию, но не спасёт ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую А что, собственно, происходит? Ну да, кто-то где-то воюет, ну так в истории не было ни одного дня, чтобы кто-то где-то не воевал.
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