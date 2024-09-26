Украины больше нет — Трамп

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил с резкой критикой Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании «заключить сделку» в 2022 году, которая могла бы предотвратить разрушение страны.
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