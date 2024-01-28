Почему важно хорошо питаться как при простуде, так и при лихорадке

Респираторные вирусы, такие как риновирус (причина простуды), грипп и SARS-CoV-2, распространяются зимой, и многие люди утверждают, что у них есть лекарственное средство, которое поможет им побыстрее выздороветь.
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