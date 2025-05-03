ЕС отказался от одной ключевой роли в переговорах по Украине

Евросоюз не планирует брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от участия в переговорах, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.
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