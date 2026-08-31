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Пожар произошел на фабрике по производству беспилотников в Польше

Пожар произошел на фабрике по производству беспилотников в Польше

WOJTEK JARGILO/EPA/TASS Пожар произошел в ночь на 31 августа на предприятии, выпускающем компоненты для беспилотных систем, в польском городе Скаржиско-Каменна.

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