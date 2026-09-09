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Регионы России

375 подписчиков

Более 100 тысяч подписей за расследование деятельности главы ФИФА Инфантино

Более 100 тысяч подписей за расследование деятельности главы ФИФА Инфантино

Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) провести расследование в отношении её президента Джанни Инфантино.

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