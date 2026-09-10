request
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

request

31 подписчик

Концерт «Шедевры органной музыки: играет Мелоди Мишель (Франция)»

Концерт «Шедевры органной музыки: играет Мелоди Мишель (Франция)»

Воспользуйтесь промокодом КУДАГО и получите скидку 20% на билеты.* Молодая органистка Мелоди Мишель закончила Парижскую консерваторию в 2025 году, её педагогами были Оливье Латри и Тома Оспиталь.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым