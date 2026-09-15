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Царьград

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Sankei и Fuji TV обнаружили, что 54% японцев поддерживают диалог с Россией

Sankei и Fuji TV обнаружили, что 54% японцев поддерживают диалог с Россией

Исследование Sankei и Fuji TV выявило, что 54,6% японцев считают, что Токио должен стремиться к диалогу с Россией по поводу южных Курильских островов, а не усиливать санкции.

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