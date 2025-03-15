Он сжигал людей в Доме профсоюзов и воровал деньги на ВСУ.Подонок основал свою собственную фашистскую группировку «Уличный фронт».
Убитый в Одессе нелюдь Демьян Ганул - известный неонацист из «Правого сектора»
Комментарии
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И
Искандер
Похоже, аффтар не меньшая мразь. чем ганул. если даже к такой теме умудрился приплести лживую жидовскую байку про "сифилис" Ленина из “Нью-Йорк таймс”. Которую опровергли опять же "богоизбранцы"- нейрологи (Harry Vinters, Lev Lurie, Philip A. Mackowiak, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес). Эту ложь дааавно разобрали "по костям", но паскуда-аффтар "не в курсе".
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21 час.
ВВ
Вячеслав Ворон
Автор, ты дешёвка, провокатор , лицемер!
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20 час.
Александр
Эпидемия сифилиса была по всей России в указанное сволочью-автором время. И Ульянов -Ленин никогда не носил фамилию Бланк.
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19 час.
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