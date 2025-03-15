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Несекретные материалы

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Убитый в Одессе нелюдь Демьян Ганул - известный неонацист из «Правого сектора»

Убитый в Одессе нелюдь Демьян Ганул - известный неонацист из «Правого сектора»

Он сжигал людей в Доме профсоюзов и воровал деньги на ВСУ.Подонок основал свою собственную фашистскую группировку «Уличный фронт».

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Комментарии
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И
Искандер
Похоже, аффтар не меньшая мразь. чем ганул. если даже к такой теме умудрился приплести лживую жидовскую байку про &quot;сифилис&quot; Ленина из “Нью-Йорк таймс”. Которую опровергли опять же &quot;богоизбранцы&quot;- нейрологи (Harry Vinters, Lev Lurie, Philip A. Mackowiak, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес). Эту ложь дааавно разобрали &quot;по костям&quot;, но паскуда-аффтар &quot;не в курсе&quot;.
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21 час.
ВВ
Вячеслав Ворон
Автор, ты дешёвка, провокатор , лицемер!
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20 час.
Александр
Эпидемия сифилиса была по всей России в указанное сволочью-автором  время. И Ульянов -Ленин никогда не носил фамилию Бланк.
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19 час.
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