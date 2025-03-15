Убитый в Одессе нелюдь Демьян Ганул - известный неонацист из «Правого сектора»

И

Искандер

Похоже, аффтар не меньшая мразь. чем ганул. если даже к такой теме умудрился приплести лживую жидовскую байку про "сифилис" Ленина из “Нью-Йорк таймс”. Которую опровергли опять же "богоизбранцы"- нейрологи (Harry Vinters, Lev Lurie, Philip A. Mackowiak, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес). Эту ложь дааавно разобрали "по костям", но паскуда-аффтар "не в курсе".