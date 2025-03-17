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Теннисистка Соболенко обратилась к Андреевой после финала в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Соболенко обратилась к Андреевой после финала в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, обратилась к 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой после их финального поединка на турнире серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

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