Северный флот: гаубица "Д-20" уничтожила пункт управления БПЛА на Днепре

Расчёт гаубицы "Д-20" морской пехоты Северного флота успешно ликвидировал пункт управления беспилотниками противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, демонстрируя высокую точность и оперативность выполняемых задач.
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