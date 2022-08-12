Разведчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах передали координаты командного пункта условного противника артиллерийским расчётам

Разведчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах передали координаты командного пункта условного противника артиллерийским расчётам

С помощью комплекса «Стрелец» разведчики армейского корпуса ВВО определили координаты объекта и выдали целеуказания на командный пункт артиллерийской батареи.

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