Airbus и MTU создают совместное предприятие для разработки электрического водородного авиадвигателя

Airbus и немецкий производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines объявили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой первого в мире полностью электрического авиационного двигателя на водородных топливных элементах.
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