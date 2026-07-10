Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

Airbus и MTU создают совместное предприятие для разработки электрического водородного авиадвигателя

Airbus и MTU создают совместное предприятие для разработки электрического водородного авиадвигателя

Airbus и немецкий производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines объявили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой первого в мире полностью электрического авиационного двигателя на водородных топливных элементах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии