Вы не заметили, как много в прессе сообщений о том, что Украина воюет на последнем дыхании? Как много журналистов и блогеров пишут о том, как увеличились украинские кладбища, какие огромные потери несут ВСУ, как клика Зеленского пытается вернуть мужчин на территорию страны.