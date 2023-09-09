Агония Киева или попытка выправить ситуацию? Что стоит за «чисткой военкомов» и новыми инициативами Рады

Вы не заметили, как много в прессе сообщений о том, что Украина воюет на последнем дыхании? Как много журналистов и блогеров пишут о том, как увеличились украинские кладбища, какие огромные потери несут ВСУ, как клика Зеленского пытается вернуть мужчин на территорию страны.
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