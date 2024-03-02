7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще

Существует много полезных мелочей, которые способны помочь сделать нашу жизнь проще и приятнее. Большинство людей, просто не задумывается над тем, насколько неожиданным образом можно использовать некоторые предметы.
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