Стратегии развития цифровых бизнес-платформ обсудили в ВШМ СПбГУ

Там с 24 по 26 октября проходит ежегодная конференция «Менеджмент будущего» Трансформации потребительского опыта через технологии, эффективные маркетинговые стратегии, IT-инфраструктуру и изменения в логистике обсуждали в загородном кампусе Высшей школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ «Михайловская дача».
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