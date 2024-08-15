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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Картофельные пальчики с сыром

Продукты: Картофель 5 — шт. Твердый сыр 70 — грамм Куриное яйцо 1 — шт. Масло сливочное 50 — грамм Подсолнечное масло 0,5 — стакан Сухари панировочные 200 — грамм (белые) Поваренная соль 2 — грамм Перец черный молотый 1 — грамм Приготовление: Картофель готовим «в мундире» примерно 20-30 минут с момента закипания воды.

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