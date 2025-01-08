Пугачёва не в состоянии петь, она только "доит" своих мужей – Градский раскрыл тайны Примадонны ещё в 2019 году

Андрей

Да и хрен на нее, на эту Пугачеву.. Ее не видно и не слышно! И слава Богу! Зачем тронули эту старушку? Есть очень хорошая русская поговорка: "Не тронь дерьмо, оно и вонять не будет"! Пора уже забыть об этих Пугачевых, Галкиных и прочих! Три года как они... А может они платят блогерам, чтобы о них не забывали... Ведь по сути им до лампочки в каком свете о них рассуждают, рассуждают - значит помнят! А для них самое страшное это забвение. Вот и нанимают всякого рода блогеров....