«Пугачёва ничего не поёт с 1986-го года. У неё на связках узлы. Она просто не может петь. У неё диапазон — одна октава.
Пугачёва не в состоянии петь, она только "доит" своих мужей – Градский раскрыл тайны Примадонны ещё в 2019 году
Комментарии
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Андрей
Да и хрен на нее, на эту Пугачеву.. Ее не видно и не слышно! И слава Богу! Зачем тронули эту старушку? Есть очень хорошая русская поговорка: "Не тронь дерьмо, оно и вонять не будет"! Пора уже забыть об этих Пугачевых, Галкиных и прочих! Три года как они... А может они платят блогерам, чтобы о них не забывали... Ведь по сути им до лампочки в каком свете о них рассуждают, рассуждают - значит помнят! А для них самое страшное это забвение. Вот и нанимают всякого рода блогеров....
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9 час.
cЦ
cvyurij Цветков
А разве у нас только Пугачёва поёт под фонограмму? У них даже артикуляция не совпадает с музыкой.
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8 час.
Светлана Журавлева
Это было понятно давно всем нормальным людям. Кроме дебилов не имеющих ни слуха, ни ума.....!!!)))))))
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3 час.
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