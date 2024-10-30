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Царьград

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Вода для жителей Ивановской области станет дороже на 18%

Вода для жителей Ивановской области станет дороже на 18%

Право поднять тариф выше разрешенного сегодня получит ивановский губернатор.Ивановская пресса сообщает, что сегодня в регионе определится стоимость коммунальных услуг в будущем году.

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