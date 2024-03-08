Губерниев назвал Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал в своем Telegram-канале организаторов, которые разрешили проведение масс-старта у девушек на Спартакиаде учащихся, в ходе которого произошел массовый завал участниц.
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