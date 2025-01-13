Пушилин: ВС РФ взяли под контроль литиевые месторождения у поселка Шевченко

Российские военные взяли под контроль литиевые месторождения в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике, которыми власти Украины пытались торговать с Западом взамен увеличения поддержки.
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