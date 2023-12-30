БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Ил-76 летал полярной ночью в североамериканский сектор Арктики

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Комментарии
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Галина 123
Сейчас только певичек с сомнительной  родословной быстро награждают.
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20 час.
нл
николай лебедев
А некоторым пид...м даже &quot;народных...&quot; дают, наверное за заслуги в продвижении ЛГБТ.
Ответить
20 час.
as
alla sergeyeva
Героям—слава!
Ответить
19 час.

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