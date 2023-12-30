Зачем Ил-76 летал полярной ночью в североамериканский сектор Арктики

То, что могли делать советские летчики, повторить получится нескоро Анатолий Журин На фото: лайнер ИЛ-76 готовится к вылету на Северный полюс (Фото: Игорь Вайнштейн / ТАСС) Этому событию, потрясшему воображение понимающих своей уникальностью и запредельным мужеством его участников, исполнилось на днях ровно сорок лет.