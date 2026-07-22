Гастроэнтеролог рассказала о рисках употребления грибов детьми

Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала, что детям до трех лет давать грибы не рекомендуется из-за незрелости пищеварительной системы и высокой нагрузки на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).
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