От паровой машины к раме локомотива. Рассказ старого машиниста о том, что не найдёшь в учебниках; глава 2: кривошипно-шатунный механизм и проблема смазки

В прошлой части мы разобрали физику пути. Сегодня переходим к «железу». Автор объясняет, почему ранние паровозы получили именно такую компоновку, как поршневое движение превращалось во вращательное, и почему буксовые узлы паровозов были самым капризным, но гениальным для своего времени решением.