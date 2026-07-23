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Вгудок

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От паровой машины к раме локомотива. Рассказ старого машиниста о том, что не найдёшь в учебниках; глава 2: кривошипно-шатунный механизм и проблема смазки

От паровой машины к раме локомотива. Рассказ старого машиниста о том, что не найдёшь в учебниках; глава 2: кривошипно-шатунный механизм и проблема смазки

В прошлой части мы разобрали физику пути. Сегодня переходим к «железу». Автор объясняет, почему ранние паровозы получили именно такую компоновку, как поршневое движение превращалось во вращательное, и почему буксовые узлы паровозов были самым капризным, но гениальным для своего времени решением.

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