Nvidia закрыла уязвимости в ПО для своих GPU, позволявшие красть данные и ломать системыКомпания Nvidia сообщила об исправлении нескольких критических уязвимостей безопасности в своих графических драйверах и программном обеспечении для управления виртуальными GPU.
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