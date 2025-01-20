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Nvidia закрыла уязвимости в ПО для своих GPU, позволявшие красть данные и ломать ...

Nvidia закрыла уязвимости в ПО для своих GPU, позволявшие красть данные и ломать ...

Nvidia закрыла уязвимости в ПО для своих GPU, позволявшие красть данные и ломать системыКомпания Nvidia сообщила об исправлении нескольких критических уязвимостей безопасности в своих графических драйверах и программном обеспечении для управления виртуальными GPU.

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